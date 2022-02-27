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5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
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Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
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Заявление Пидручного: "Я и моя команда остаемся защищать Украину"

Сергей Шаховец
27 февраля, 09:22
Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный призвал мировую биатлонную общественность отреагировать на вероломное нападение российских агрессоров и помочь Украине

Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

Дмитрий Подручный, а также другие биатлонисты сборной Украины не покинут свою Родину в трудную минуту. А мировая биатлонная общественность не должна оставаться в стороне от агрессивных действий рашистов.

"Уважаемая биатлонная семья, мои международные друзья и болельщики.

Я и моя команда остаемся в Украине, чтобы защитить наши дома и семьи от вторгшихся в Украину 24 февраля российских вооруженных сил. В дальнейших соревнованиях никто не собирается участвовать.

Я прошу вас помочь нам. Вот что вы должны сделать:

  • 1. Задонатить. Официальный банковский счет для помощи украинской армии здесь.
  • 2. Выходите на улицы своих городов. Попросите вашу власть и НАТО помочь нам.
  • 3. Проверяйте любую информацию, читаемую о российском вторжении, в нескольких источниках.

Только не говорите мне, что спорт вне политики. Это связано! Солдаты и мирные жители моей Родины гибнут, когда вы читаете это.

Прошу вас, не оставайтесь в стороне, пожалуйста", – написал Пидручный в своем Facebook.

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