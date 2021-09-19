22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо 1
Олександрія 0
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
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Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
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Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
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Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Заявка на чемпіонство? Сміт задушив Спенна в першому раунді

Сергій Шаховець
19 вересня, 08:44
Сутичка між Ентоні Смітом і Райаном Спенном на турнірі UFC Fight Night 192 завершилася задушливим прийомом

Ентоні Сміт - Райан Спенн / Фото: mmafighting.com

В ніч з 18 на 19 вересня в Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 192.

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У головному поєдинку в напівважкій ваговій категорії основного карда турніру зустрічалися 33-річний американський спортсмен Ентоні Сміт і його 30-річний співвітчизник Райан Спенн.

Бій завершився вже на четвертій хвилині першого раунду. Сміт вдало провів задушливий прийом (задній голий дросель), і рефері зупинив поєдинок.

Для Ентоні ця перемога стала третьою поспіль на UFC, тепер на його рахунку 11 перемог і 5 поразок. У його противника у UFC – п'ять перемог і одна поразка.

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