Захисники "Азовсталі" – стіна, яка не впаде – Даріо Срна

Шахтар розповідає всьому світові про геноцид українців / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Вчорашній благодійний матч Шахтаря з хорватським Хайдуком був присвячений захисникам Маріуполя і людям, які залишилися на "Азовсталі". Про це повідомив директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

За його словами, гравці вийшли у футболках з написом WeAzovstal, щоб вшанувати героїв, які обороняють місто.

Реклама

"Всі люди, хто на "Азовсталі" сьогодні, – вони великі герої. Вони захищають сьогодні нашу Батьківщину. Вони тримають стіну, що не падає, і ми впевнені, що вона не впаде. Ця гра присвячена їм. Це завод нашого президента Ріната Ахметова. Для нього важливіше – це життя людини, і ми віримо, що всі люди вийдуть з "Азовсталі" живими", – заявив Срна.

Він також зазначив, що матч відвідав особисто президент УЄФА Александер Чеферін. "Він усвідомлює, в якій ситуації перебуває Шахтар і що відбувається в Україні. Він нас чує та допомагає", – зазначив хорватський функціонер.

Реклама

Нагадаємо, що Шахтар проводить благодійні ігри в Європі для збирання коштів як постраждалим від війни, так і захисникам України.

Під час кожної гри проводилася особлива акція для привернення уваги до злочинів Росії в Україні. Зокрема, у Польщі на поле вийшов хлопець з Маріуполя, якому вдалося забити гол. У Туреччині гравці вийшли у футболках з зображенням зап'ястя Валерії Глодан. На ньому бейджик з пологового будинку про народження доньки Кіри, яка у тримісячному віці разом з мамою та бабусею була вбита російською ракетою в Одесі напередодні Великодня.