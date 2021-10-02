Захисник Динамо повернувся, провівши 14 місяців поза грою

Микита Бурда / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Напередодні матчу основних складів Динамо і Шахтаря, який глядачі побачать у неділю, відбувся поєдинок юнацьких команд українських грандів. На стадіоні імені Валерія Лобановського Шахтар U19 обіграв Динамо U19 з рахунком 2:0 (голи: Гончарук, 4, Глущенко, 35).

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Важливою для Динамо подією в цьому юнацькому протистоянні стало повернення в гру центрального захисника Микити Бурди, який свій останній офіційний матч за киян провів ще 14 місяців тому – в липні 2020 року, коли Динамо з Бурдою обіграло Зорю (3:1).

Микита Бурда / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Микита Бурда, травма / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

5 вересня 2020 року Бурда порвав ахіллове сухожилля в спарингу з Колосом, в січні 2021-го Микиті зробили повторну операцію. І ось – він, нарешті, знову в ділі.

У сьогоднішньому матчі Динамо U19 – Шахтар U19 Бурда вийшов на заміну на 46-й хвилині. І, принаймні за час його перебування на полі, кияни від "гірників" не пропустили.