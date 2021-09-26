Зоря розгромила Дніпро в головному матчі дня в УПЛ: відео

Дніпряни розгромлені вдома Зорею / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Зоря несподівано крупно обіграла Дніпро-1 в поєдинку головних претендентів на бронзу УПЛ – 4:0.

Правда, варто врахувати, що три з чотирьох голів були забиті на останніх хвилинах, коли дніпрян підвів їхній капітан Когут, який отримав червону картку за грубий фол.

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Зоря шикарно реалізувала більшість.

Цікаво, що минулого літа Дніпро-1 ледь не очолив тренер Зорі Віктор Скрипник. Дивлячись на результат сьогоднішнього матчу, господарі дніпровського клубу можуть цілком задуматися над тим, щоб таки укласти контракт зі Скрипником.

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Нинішньому коучу дніпрян хорвату Ігорю Йовічевічу вже можна почати хвилюватися.

ПОВНЕ ВІДЕО МАТЧУ

Дніпро-1 – Зоря – 0:4

Голи: Булеца, 21, Кочергін, 88, 90+5, Шахаб, 90+1

Дніпро-1: Кожокару – Лучкевич (Кравченко, 57), Адамюк, Сваток, Нельсон, Дубинчак – Ді Франко (Чуже, 65), Пихальонок, Когут, Джурасек – Довбик

Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб (Імереков, 36), Цвек, Хомченовський – Назарина, Булеца (Шахаб, 68), Кочергін – Аллах'яр (Снурніцин, 90+2), Кабаєв (Кристіан, 90+2), Громов (Луньов, 90+2)

Попередження: Ді Франко, Когут, Кравченко – Назарина, Фаворов, Кочергін, Хомченовський

Вилучення: Когут (82, Дніпро-1)