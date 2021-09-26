Заря разгромила Днепр в главном матче дня в УПЛ: видео

Днепряне разбиты дома Зарей / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Заря неожиданно крупно обыграла Днепр-1 в поединке главных претендентов на бронзу УПЛ – 4:0.

Правда, стоит учесть, что три из четырех голов были забиты на последних минутах, когда днепрян подвел их капитан Когут, получивший красную карточку за грубый фол.

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Заря шикарно реализовала большинство.

Интересно, что прошлым летом Днепр-1 едва не возглавил тренер Зари Виктор Скрипник. Глядя на результат сегодняшнего матча, хозяева днепровского клуба могут вполне задуматься над тем, чтобы таки подписать контракт со Скрипником.

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Нынешнему коучу днепрян хорвату Игорю Йовичевичу впору напрячься.

ПОЛНОЕ ВИДЕО МАТЧА

Днепр-1 – Заря – 0:4

Голы: Булеца, 21, Кочергин, 88, 90+5, Шахаб, 90+1

Днепр-1: Кожокару – Лучкевич (Кравченко, 57), Адамюк, Сваток, Нельсон, Дубинчак – Ди Франко (Чуже, 65), Пихаленок, Когут, Джурасек – Довбик

Заря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб (Имереков, 36), Цвек, Хомченовский – Назарина, Булеца (Шахаб, 68), Кочергин – Аллахьяр (Снурницын, 90+2), Кабаев (Кристиан, 90+2), Громов (Лунев, 90+2)

Предупреждения: Ди Франко, Когут, Кравченко – Назарина, Фаворов, Кочергин, Хомченовский

Удаление: Когут (82, Днепр-1)