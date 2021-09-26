26 сентября 14:00
Минай 1
Львов 2
26 сентября 17:00
Днепр-1 0
Заря 4
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
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Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
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Брюгге --
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Заря разгромила Днепр в главном матче дня в УПЛ: видео

Олег Люлька
26 сентября, 19:25
В центральном воскресном матче украинского чемпионата Заря на чужом поле забила четыре безответных мяча в ворота Днепра-1

Днепряне разбиты дома Зарей / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Заря неожиданно крупно обыграла Днепр-1 в поединке главных претендентов на бронзу УПЛ – 4:0.

Правда, стоит учесть, что три из четырех голов были забиты на последних минутах, когда днепрян подвел их капитан Когут, получивший красную карточку за грубый фол.

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Заря шикарно реализовала большинство.

Интересно, что прошлым летом Днепр-1 едва не возглавил тренер Зари Виктор Скрипник. Глядя на результат сегодняшнего матча, хозяева днепровского клуба могут вполне задуматься над тем, чтобы таки подписать контракт со Скрипником.

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Нынешнему коучу днепрян хорвату Игорю Йовичевичу впору напрячься.

ПОЛНОЕ ВИДЕО МАТЧА

Днепр-1 – Заря – 0:4
Голы: Булеца, 21, Кочергин, 88, 90+5, Шахаб, 90+1
Днепр-1: Кожокару – Лучкевич (Кравченко, 57), Адамюк, Сваток, Нельсон, Дубинчак – Ди Франко (Чуже, 65), Пихаленок, Когут, Джурасек – Довбик
Заря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб (Имереков, 36), Цвек, Хомченовский – Назарина, Булеца (Шахаб, 68), Кочергин – Аллахьяр (Снурницын, 90+2), Кабаев (Кристиан, 90+2), Громов (Лунев, 90+2)
Предупреждения: Ди Франко, Когут, Кравченко – Назарина, Фаворов, Кочергин, Хомченовский
Удаление: Когут (82, Днепр-1)

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