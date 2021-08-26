26 серпня 19:30
Зоря --
Рапід Відень --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Зоря – Рапід: коли початок і на якому каналі дивитися

Любомир Луканюк
26 серпня, 13:31
Поєдинок кваліфікації Ліги Європи пройде сьогодні в Запоріжжі, луганчанам потрібно відіграти три м'ячі

Рапід розгромив Зорю у Відні / Фото: Getty Images

26 серпня визначаться учасники групового етапу Ліги Європи. Єдиний представник від України в кваліфікації – луганська Зоря. Нашій команді потрібно зробити подвиг, щоб не вилетіти.

Тиждень тому на виїзді Зоря програла віденському Рапіду – 0:3. Але в історії футболу така різниця відігравалася, тому до останнього будемо вірити в успіх луганського клубу.

Коли початок матчу Зоря – Рапід

Поєдинок пройде в Запоріжжі на "Славутич-Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:30.

Де дивитися матч Зоря – Рапід

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Ми ведемо текстову онлайн-трансляцію поєдинку Зоря – Рапід з відео повторами голів.

Також гра буде транслюватися в прямому ефірі на телеканалі УНІАН .

Огляд першого матчу Рапід – Зоря

Нагадаємо, що сьогодні своїх суперників дізнаються Динамо і Шахтар: жеребкування Ліги чемпіонів – коли пройде, хто бере участь і що буде на церемонії.

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