Зоря – Рапід: коли початок і на якому каналі дивитися

Рапід розгромив Зорю у Відні / Фото: Getty Images

26 серпня визначаться учасники групового етапу Ліги Європи. Єдиний представник від України в кваліфікації – луганська Зоря. Нашій команді потрібно зробити подвиг, щоб не вилетіти.

Тиждень тому на виїзді Зоря програла віденському Рапіду – 0:3. Але в історії футболу така різниця відігравалася, тому до останнього будемо вірити в успіх луганського клубу.

Коли початок матчу Зоря – Рапід

Поєдинок пройде в Запоріжжі на "Славутич-Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:30.

Де дивитися матч Зоря – Рапід

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Ми ведемо текстову онлайн-трансляцію поєдинку Зоря – Рапід з відео повторами голів.

Також гра буде транслюватися в прямому ефірі на телеканалі УНІАН .

Огляд першого матчу Рапід – Зоря

Нагадаємо, що сьогодні своїх суперників дізнаються Динамо і Шахтар: жеребкування Ліги чемпіонів – коли пройде, хто бере участь і що буде на церемонії.