13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
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Зоря їде до Відня. Визначився суперник українців у Лізі Європи

Любомир Луканюк
12 серпня, 22:50
Луганська Зоря зіграє з віденським Рапідом за потрапляння в груповий етап Ліги Європи. Поєдинки кваліфікації пройдуть 19 і 26 серпня

Сьогодні проходять матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи. До одного з них був підвищений інтерес українських уболівальників. На Кіпрі визначався майбутній суперник луганської Зорі.

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Австрійський Рапід за сумою двох матчів пройшов кіпрський Анортосіс (3:0 вдома, 1:2 в гостях) і тепер зіграє з луганчанами.

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Матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 19 і 26 серпня. Перший поєдинок Зоря проведе у Відні, а друга гра відбудеться в Запоріжжі.

Якщо український клуб пройде Рапід, то зіграє в груповому раунді Ліги Європи. Якщо ж програє Зоря, то буде виступати в груповому раунді Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Бенфіка завдяки голу Романа Яремчука здолала Спартак. За вихід в груповий етап португальці посперечаються з ПСВ.

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