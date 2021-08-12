Зоря їде до Відня. Визначився суперник українців у Лізі Європи

Сьогодні проходять матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи. До одного з них був підвищений інтерес українських уболівальників. На Кіпрі визначався майбутній суперник луганської Зорі.

Читайте також: Шахтар вийшов на Монако: результати матчів Ліги чемпіонів 10 серпня

Австрійський Рапід за сумою двох матчів пройшов кіпрський Анортосіс (3:0 вдома, 1:2 в гостях) і тепер зіграє з луганчанами.

Реклама

Матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 19 і 26 серпня. Перший поєдинок Зоря проведе у Відні, а друга гра відбудеться в Запоріжжі.

Якщо український клуб пройде Рапід, то зіграє в груповому раунді Ліги Європи. Якщо ж програє Зоря, то буде виступати в груповому раунді Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Бенфіка завдяки голу Романа Яремчука здолала Спартак. За вихід в груповий етап португальці посперечаються з ПСВ.