Зоря – Олександрія: відео голу та огляд сенсаційного матчу УПЛ

Олександрія виявилася сильнішою за Зорю / Фото: официальный сайт УПЛ

У п'ятницю стартував новий сезон чемпіонату України, а сьогодні відбулися три поєдинки першого туру. Одним з вечірніх матчів був битва Зорі та Олександрії у Запоріжжі.

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Гра завершилася сенсаційною перемогою команди Юрія Гури. Результат зустрічі вирішив гол Калюжного з дальньої відстані. Хавбек успішно завершив гарну контратаку Олександрії наприкінці першого тайму.

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Поєдинок пройшов за рівної гри з невеликою територіальною перевагою Зорі. Втім, луганська команда так і не змогла створити достатньо моментів, щоб забити у ворота Білика. До вашої уваги – огляд матчу на "Славутич-Арені":

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