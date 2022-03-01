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Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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"Закінчуйте писати ху*ню!" Харлан звернулася до росіян

Сергій Шаховець
1 березня, 13:05
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан опублікувала відео зі зверненням до своїх російських підписників

Харлан закликала росіян отямитися / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

У Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення. Відома українська шаблістка Ольга Харлан у сторіз Instagram показала росіянам всю правду про "миротворчу операцію". Українка закликала отямитися та перестати вірити путінській пропаганді.

"Мої російські підписники, про спортсменів я вже не кажу, вони, швидше за все, вирішили не дивитися мої сториз, щоб сильно не засмучуватися.

Так ось, якщо вам вливають у вуха, що ваша армія не стріляє у мирне населення, то до вашої уваги сьогоднішнє відео з Харкова! На якому ваша армія розстрілює житловий квартал із "Градів"!

Тож давайте закінчуйте всяку ху*ню, що ваша армія б'є лише по військових об'єктів. Включайте мозок і давайте думайте швидше", – написала Харлан в Instagram.

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