8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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"Заканчивайте писать ху*ню!" Харлан обратилась к россиянам

Сергей Шаховец
1 марта, 13:05
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан опубликовала видео с обращением к своим российским подписчикам

Харлан призвала россиян опомниться / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население. Известная украинская саблистка Ольга Харлан в сториз Instagram показала россиянам всю правду о "миротворческой операции". Украинка призвала опомниться и перестать верить путинской пропаганде.

"Мои российские подписчики, про спортсменов я уже не говорю, они, скорее всего, решили не смотреть мои сториз, дабы сильно не расстраиваться.

Так вот, если вам вливают в уши, что ваша армия не стреляет по мирному населению, то я представляю вашему вниманию сегодняшнее видео из Харькова! На котором ваша армия расстреливает жилой квартал из "Градов"!

Так что давайте заканчивайте всякую ху*ню, что ваша армия бьет только по военным объектам. Включайте мозг и давайте соображайте быстрее", – написала Харлан в Instagram.

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