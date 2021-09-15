15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Навіщо розповідати всім?! Маліновський розсердився на Петракова за критику

Андрій Трофімов
15 вересня, 14:07
Півзахисник Атланти і збірної України Руслан Маліновський вперше прокоментував свій конфлікт з новим головним тренером збірної Олександром Петраковим

Маліновський розповів про конфлікт з Петраковим / Фото: Reuters

З приходом Петракова Маліновський втратив місце в стартовому складі збірної України. З'явилися навіть чутки, що Руслан не захотів залишатися у збірній і полетів до Італії.

Читайте також: Нехай летить зі збірної назавжди! Петраков вилив всю правду про демарш Маліновського

Маліновський виждав паузу і сам прокоментував свої стосунки з Петраковим.

"Для мене велика честь бути частиною команди моєї країни, і я завжди з великим бажанням приїжджаю в збірну.

Кількість хвилин і мою позицію на полі визначає тренерський штаб, і я як професіонал це поважаю і завжди приймаю.

Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

З поваги до уболівальників і партнерів по команді я не давав жодних коментарів після останнього відбіркового збору, щоб не нашкодити атмосфері в команді і не заважати новому тренеру в побудові команди.

Тим більше для мене було дивно, що на загальне обговорення були винесені питання, які, на мій погляд, вирішуються всередині команди.

Олександр Петраков дає вказівки перед матчем з Францією / Фото: REUTERS

У мене не може бути яких-небудь образ на тренера щодо його вибору складу або тактики. В ході останніх зборів у команді головний тренер в індивідуальних бесідах з гравцями розповів половині команди, що Маліновський не підходить в його схему гри.

Природно, ця інформація дійшла і до мене. Я можу зрозуміти його позицію, але не розумію, чому це потрібно обговорювати з гравцями, але не зі мною.

Руслан Маліновський у матчі проти Франції / Фото: Reuters

Як будь-який амбітний гравець, я хочу грати якомога більше і звичайно засмучуюсь, якщо цього не відбувається, але ображатися на тренера, який відповідає за результат, було б непрофесійно з мого боку. Тому на питання чи ображений я, відповів: "НІ, ви головний, ви вирішуєте".

Руслан Маліновський на тренуванні в збірній / Фото: Reuters

Я досить досвідчений гравець і вмію конкурувати за своє місце. Ніяких вибачень я не просив. Мені це було не потрібно, більше того, це поставило мене в незручну ситуацію. Я тільки частина команди і ніколи не ставив свої інтереси вище командних.

З приводу мого від'їзду. Після інформації, що велика група гравців повертається до своїх клубів, я запитав, чи можу я поїхати. На що отримав відповідь: "Хочеш – їдь". Це не було демаршем, я запитав дозволу і подякував тренеру, що він мені дозволив.

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

Маю велику надію, що обговорення цієї теми скоро закінчиться, а всі футбольні питання будуть вирішуватися виключно всередині команди", – написав Маліновський в Instagram.

Реклама