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Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
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За всю Україну! Зоря вистояла перемогу в Болгарії

Олександр Трикіша
22 жовтня, 00:13
Луганська Зоря принесла першу перемогу Україні в основній сітці єврокубків в поточному сезоні. У третьому турі Ліги конференцій підопічні Віктора Скрипника обіграли ЦСКА із Софії

Заря обіграла ЦСКА в Лізі конференцій

Після двох поразок поспіль Зорі потрібно було обов'язково вигравати в Болгарії. Ми вели онлайн ЦСКА – Зоря з докладним описом всіх ключових моментів.

У першому таймі луганчани відверто захищалися, завдавши лише один удар, та й той – повз ворота. Господарі поля 70% часу володіли м'ячем, але втілити перевагу в голи не зуміли.

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Після перерви Зоря зуміла вирівняти гру і відразу ж забила – Аллахьяр Сайядманеш красивим ударом відправив м'яч у дальній кут і вивів гостей вперед.

Всі потуги ЦСКА врятувати поєдинок не увінчалися успіхом, а на останніх хвилинах господарі ще в меншості залишилися після видалення Тібо Віона.

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Зоря здобула першу перемогу не тільки в Лізі конференцій, а й для всіх українських команд в основній сітці єврокубків. Ні Шахтар, ні Динамо поки не можуть похвалитися подібним. "Гірники" вигравали лише в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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