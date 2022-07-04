За підтримку України – величезний штраф! Британців жорстоко покарали

Вімблдон підтримав Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Жіноча тенісна асоціація наклала штрафи загальною сумою в один мільйон доларів на Асоціацію лаун-тенісу Великої Британії та Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету через недопуск російських та білоруських спортсменок на Вімблдон. Раніше керівництво тенісних асоціацій АТР та WTA ганебно прийняло бік убивць і ґвалтівників.

Daily Mail повідомляє, що оштрафовані організації збираються подати апеляцію за підтримки британського уряду, який гнівно відреагував на повідомлення про штрафи.

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Нагадаємо, організатори Вімблдону вирішили не допустити до розіграшу-2022 усіх тенісистів з Росії та Білорусі. Це пов'язано з тим, що обидві країни розпочали війну в Україні.