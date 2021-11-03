"За ним треба буде наглядати навіть у 35 років": легенда Манчестер Юнайтед наїхав на Погба

Поль Погба / Фото: Reuters

Гра в Бергамо завершилася з рахунком 2:2, манкуніанці двічі програвали в рахунку і втекли від поразки в компенсований час.

Після матчу легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз розкритикував півзахисника Поля Погба. Француз відіграв 69 хвилин і був замінений на Неманью Матіча.

Реклама

"Скільки йому років? 28? Він дійсно досвідчений гравець. Але він один із тих, хто не зміниться навіть у 35 років. Він, як і раніше, робитиме дурниці, перекочуватиме м'яч, привертатиме увагу людей, показуючи, наскільки він сильний і технічний. Що стосується Погба найважливіше – концентрація. Іноді він просто витає у світі мрій. Так, він був чудовий в Ювентус, саме тому ми і підписали його. Справа в тому, що його оточували досвідчені гравці – Андреа Пірло, К'єлліні, Бонуччі, Буффон. А також агресивний тренер. Такого підходу він потребуватиме до 35 років", – цитує Скоулза Daily Mail.

У поточному сезоні АПЛ 28-річний Погба у складі Манчестер Юнайтед провів 9 матчів та зробив 7 результативних передач.

Контракт французького хавбека з манкуніанцями діє до 30 червня 2022 року.