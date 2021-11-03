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"За ним нужно будет присматривать даже в 35 лет": легенда Манчестер Юнайтед наехал на Погба

Павел Василенко
3 ноября, 14:50
Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Аталантой в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов

Поль Погба / Фото: Reuters

Игра в Бергамо завершилась со счетом 2:2, манкунианцы дважды проигрывали в счете и ушли от поражения в компенсированное время.

После матча легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз раскритиковал полузащитника Поля Погба. Француз отыграл 69 минут и был заменен на Неманью Матича.

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"Сколько ему лет? 28? Он действительно опытный игрок. Но он один из тех, кто не изменится даже в 35 лет. Он по-прежнему будет делать глупости, перекатывать мяч, притягивать внимание людей, показывая, насколько он силен и техничен.

В случае с Погба самое важное – концентрация. Иногда он просто витает в мире грез. Да, он был великолепен в Ювентусе, именно поэтому мы и подписали его. Дело в том, что его окружали опытные игроки – Андреа Пирло, Кьеллини, Бонуччи, Буффон. А также агрессивный тренер. В таком подходе он будет нуждаться до 35 лет", – цитирует Скоулза Daily Mail.

В текущем сезоне АПЛ 28-летний Погба в составе Манчестер Юнайтед провел 9 матчей и сделал 7 результативных передач.

Контракт французского хавбека с манкунианцами действует до 30 июня 2022 года.