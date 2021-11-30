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Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
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Колос --
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Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
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Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
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Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Реал --
Інтер --
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Мальме --
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Бенфіка --
Динамо --
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Баварія --
Барселона --
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Янг Бойз --
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Вільярреал --
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Ювентус виганяють із Серії А! Роналду платили повз касу

Олег Люлька
30 листопада, 14:58
Грандіозний скандал в Італії – Ювентусу загрожує заслання до другого дивізіону за фінансові махінації, що стосувалися, зокрема, і виплат на користь Кріштіану Роналду

Ювентус на порозі грандіозних проблем / Фото: Reuters

Глава італійської асоціації захисту прав споживачів Марко Донцеллі вимагає позбавити Ювентус останніх чемпіонських титулів і відправити туринський клуб до Серії Б.

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Причина – шахрайські дії з боку босів туринського клубу, які зараз розслідуються правоохоронними органами Італії.

Президента Ювентуса Андреа Аньєллі, віцепрезидента Павела Недведа та колишнього спортивного директора Фабіо Паратічі підозрюють у помилковій звітності клубу у чемпіонських сезонах-2018/2019, 2019/2020, а також у сезоні 2020/2021, коли Юве фінішував четвертим.

Мова про фальсифікації фінансових даних клубу на 50 млн євро.

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Павел Недвед і Кріштіану Роналду / Фото: Instagram

Також слідство вивчає можливі махінації, пов'язані з ексфорвардом Ювентуса Кріштіану Роналду, який нині виступає за МЮ. Туринський клуб міг здійснювати виплати португальцю під час минулорічного локдауну, не вносячи їх до фінансової звітності. Тобто – платили повз касу.

Ювентус підозрюють у фінансових гріхах / Фото: Reuters

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"Якщо Ювентус незаконно отримав перевагу перед суперниками, то федерація футболу Італії та управління ринкової конкуренції мали б втрутитися та накласти санкції на відповідальних. Нам потрібно захистити тисячі вболівальників. Ми подамо скаргу до антимонопольного комітету та федеральної прокуратури з проханням перевести Ювентус до Серії Б і позбавити клуб останніх титулів у лізі, які були виграні внаслідок цих потенційно незаконних операцій", – цитує Марко Донцеллі Football Italia.

Ювентусу уже не до святкувань / Фото: Juventus FС

Нагадаємо, Ювентус був одним із головних фігурантів корупційного скандалу в італійському футболі 2006 року, який увійшов до історії під назвою Кальчополі. Тоді туринців перевели до другого дивізіону та позбавили двох чемпіонських титулів.