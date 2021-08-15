15 серпня 17:00 Про матч
Колос 1
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15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
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"Юний орел" щасливий. Яремчук висловився про дебютний забитий м'яч за Бенфіку

Сергій Шаховець
15 серпня, 18:20
Роман Яремчук поділився своїми емоціями після феєричної гри у матчі чемпіонату Португалії

Роман Яремчук забиває свій перший гол за Бенфіку / Фото: Инстаграм

Український нападник португальської Бенфіки Роман Яремчук блискуче дебютував за свій новий клуб в матчі 2-го туру чемпіонату Португалії проти Ароки (2:0). Наш легіонер зіграв 57 хвилин поєдинку, записавши на свій рахунок гол і результативну передачу.

Такій знаменній події форвард "орлів" присвятив пост в Instagram.

"Щасливий забити свій перший гол за Бенфіку", – поділився своєю радістю Яремчук в Instagram.

Не забули привітати свого партнера по збірній України Олександр Зінченко та Микола Шапаренко. Також побажали успіхів українському бомбардиру Українська асоціація футболу і спортивний журналіст Віктор Вацко.

Роман Яремчук / Фото: Инстаграм

Раніше український форвард відзначився у воротах московського Спартака, але в УЄФА вирішили, що це був автогол і Роману дістався тільки результативний асист.

Роман Яремчук / Фото: Инстаграм

Нагадаємо, що Яремчук став гравцем Бенфіки після успішного виступу на Євро-2020, де він забив два голи. При цьому просто космічний відсоток від угоди повинен отримати колишній клуб футболіста – київське Динамо.

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