"Юний орел" щасливий. Яремчук висловився про дебютний забитий м'яч за Бенфіку

Роман Яремчук забиває свій перший гол за Бенфіку / Фото: Инстаграм

Український нападник португальської Бенфіки Роман Яремчук блискуче дебютував за свій новий клуб в матчі 2-го туру чемпіонату Португалії проти Ароки (2:0). Наш легіонер зіграв 57 хвилин поєдинку, записавши на свій рахунок гол і результативну передачу.

Такій знаменній події форвард "орлів" присвятив пост в Instagram.

"Щасливий забити свій перший гол за Бенфіку", – поділився своєю радістю Яремчук в Instagram.

Не забули привітати свого партнера по збірній України Олександр Зінченко та Микола Шапаренко. Також побажали успіхів українському бомбардиру Українська асоціація футболу і спортивний журналіст Віктор Вацко.

Роман Яремчук / Фото: Инстаграм

Раніше український форвард відзначився у воротах московського Спартака, але в УЄФА вирішили, що це був автогол і Роману дістався тільки результативний асист.

Роман Яремчук / Фото: Инстаграм

Нагадаємо, що Яремчук став гравцем Бенфіки після успішного виступу на Євро-2020, де він забив два голи. При цьому просто космічний відсоток від угоди повинен отримати колишній клуб футболіста – київське Динамо.