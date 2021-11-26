Ярмоленко зовсім скоро може перейти в Дженоа!

Ярмоленко в січні наступного року може перейти в Дженоа
Ніколо Скіра на своїй сторінці у Twitter зробив припущення про те, що вже в січні нового року відомий український футболіст може стати частиною футбольного клубу Італії:
Але на разі виникає проблема, адже Дженоа не має слотів для гравців без паспорта Євросоюзу.
Однак, не дивлячись на такого роду перешкоду клуб готовий піти на зустріч футболісту, якщо буде вирішено його підписати.
"Вони зможуть звільнити місце, щоб підписати його з продажем за кордоном, як додаткового гравця UE Passaport, якщо Дженоа вирішить закрити цю угоду. Зараз вони зацікавлені, але поки не ведуть переговорів",- написав на своїй сторінці y Twitter Ніколас Скіра
Нагадаємо, що нещодавно Ярмоленко приніс перемогу Вест Хему у єврокубку. Лідер збірної України вийшов у стартовому складі "молотобійців" і взяв участь у двох забитих голах своєї команди.