Ярмоленко провів сотий матч за збірну України: у кого більше

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Ярмоленко вийшов з перших хвилин і вивів команду на поле з капітанською пов'язкою на руці. Дивитися Казахстан – Україна можна на нашому сайті.

Ярмоленко став тільки четвертим гравцем в історії збірної України, кому вдалося подолати рубіж в 100 матчів.

При цьому, Ярмоленко залишається другим бомбардиром в історії збірної України. На рахунку гравця Вест Гема 42 м'ячі, він на шість результативних ударів відстає від легендарного Андрія Шевченка.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Рекордсмени за кількістю матчів за збірну України:

Анатолій Тимощук (2000 – 2016) – 144

Андрій Шевченко (1995 – 2012) – 111

Руслан Ротань (2003 – 2018) – 100

Андрій Ярмоленко (2009 – ...) – 100

Олег Гусєв (2003 – 2016) – 99

Відзначимо, що в цьому ж матчі в 98-й раз в футболці національної команди вийшов воротар Андрій Пятов.

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37-річний голкіпер завершив кар'єру в збірній після Євро-2020, однак через епідемію травм серед воротарів Олександр Петраков змушений був звернутися за допомогою до ветерана.

/ Фото: Reuters

У вересні Україна проведе ще один матч відбору на ЧС-2022 проти Франції (4 вересня), а 9 вересня підопічні Петракова в товариському матчі зустрінеться з Чехією. Так що Пятов має можливість присоседиться до "клубу 100".