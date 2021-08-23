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До збірної України терміново викликані Пятов і Різник

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 серпня, 17:19
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У зв'язку з травмами основних голкіперів Динамо і Шахтаря, в.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков викликав на вересневі матчі двох воротарів

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті повідомила, що в зв'язку з травмами голкіперів Георгія Бущана і Анатолія Трубіна, які були раніше викликані на вересневий збір, Олександром Петраковим в збірну України викликані Андрій Пятов з Шахтаря і Дмитро Різник з Ворскли .

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Андрій Пятов
Андрій Пятов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

37-річний воротар "гірників" захищав кольори національної команди України в 97-ми матчах, у 19-ти з яких виводив в якості капітана.

Дмитрий Різник
Дмитрий Різник / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

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22-річний Дмитро Різник неодноразово викликався до збірної України, але поки ще не виходив у "жовто-синій" формі на поле.

Анатолій Трубін і Георгій Бущан
Анатолій Трубін і Георгій Бущан / Фото: Reuters, Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, воротар Динамо і збірної України Георгій Бущан потрапив в лазарет і ризикує пропустити до 10 днів. Є ризик, що голкіперу знадобитися операція.

Потім з'явилася інформація, що Анатолій Трубін переніс операцію в Києві і тепер пропустить як мінімум три місяці .

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