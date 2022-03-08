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Дружина Віталія Кличка зворушливим виконанням гімну підкорила німецьких журналістів

Євген Щербаков
8 березня, 19:50
Наталія Кличко після виконання гімну України в Гамбурзі потрапила на обкладинку німецької газети

Дружина Віталія Кличка потрапила на головну сторінку німецької газети Hamburger Morgen Post, яка вийшла з яскравим заголовком "Сила Кличка". Зворушлива промова дружини київського міського голови викликала справжній фурор у Німеччині, де вона нині мешкає та веде активну волонтерську діяльність, щоб допомогти жителям своєї країни. А гімн України у виконанні Наталії Кличко на площі в Гамбурзі, де зібралося понад тисячу людей, підкорив серця німецьких журналістів.



Відповідний пост дружина Віталія Кличка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де процитувала відомого політичного діяча з Індії:

"Ми всі можемо зробити свій внесок. Виступаючи проти війни і боронячи мир кожного дня, що залишився. Світ з усіма нами. "Немає шляху до миру. Мир – це шлях", – Махатма Ганді".





У статті згадують і Віталія Кличка, який, попри все, продовжує виконувати свої обов'язки на посаді міського голови столиці України. Київська влада готується до оборони міста, навколо якого точаться бої з російськими окупантами.