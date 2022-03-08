Дружина Віталія Кличка зворушливим виконанням гімну підкорила німецьких журналістів

Дружина Віталія Кличка потрапила на головну сторінку німецької газети Hamburger Morgen Post, яка вийшла з яскравим заголовком "Сила Кличка". Зворушлива промова дружини київського міського голови викликала справжній фурор у Німеччині, де вона нині мешкає та веде активну волонтерську діяльність, щоб допомогти жителям своєї країни. А гімн України у виконанні Наталії Кличко на площі в Гамбурзі, де зібралося понад тисячу людей, підкорив серця німецьких журналістів.





Відповідний пост дружина Віталія Кличка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де процитувала відомого політичного діяча з Індії:



"Ми всі можемо зробити свій внесок. Виступаючи проти війни і боронячи мир кожного дня, що залишився. Світ з усіма нами. "Немає шляху до миру. Мир – це шлях", – Махатма Ганді".



