Жена Виталия Кличко трогательным исполнением гимна покорила немецких журналистов

Жена Виталия Кличко попала на главную страницу немецкой газеты Hamburger Morgen Post, которая вышла с ярким заголовком "Сила Кличко". Трогательная речь супруги мэра Киева Натальи Кличко в Германии вызвала настоящий фурор в Германии, где сейчас она проживает и ведет активную волонтерскую деятельность, чтобы помочь жителям своей страны. А гимн Украины в исполнении Натальи Кличко на площади в Гамбурге, где собралось более тысячи людей, покорил сердца немецких журналистов.



Соответствующий пост жена Виталия Кличко опубликовала на своей странице в Instagram, где процитировала известного политического деятеля из Индии:

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"Мы все можем внести свой вклад. Выступая против войны и отстаивая мир каждый оставшийся нам день. Мир со всеми нами. "Нет пути к миру. Мир – это путь", – Махатма Ганди"



