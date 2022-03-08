8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
15 марта 22:00
Аякс --
Бенфика --
15 марта 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетико --
16 марта 22:00
Лилль --
Челси --
16 марта 22:00
Ювентус --
Вильярреал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Жена Виталия Кличко трогательным исполнением гимна покорила немецких журналистов

Евгений Щербаков
8 марта, 19:50
Наталья Кличко после исполнения гимна Украины в Гамбурге попала на обложку немецкой газеты

Жена Виталия Кличко попала на главную страницу немецкой газеты Hamburger Morgen Post, которая вышла с ярким заголовком "Сила Кличко". Трогательная речь супруги мэра Киева Натальи Кличко в Германии вызвала настоящий фурор в Германии, где сейчас она проживает и ведет активную волонтерскую деятельность, чтобы помочь жителям своей страны. А гимн Украины в исполнении Натальи Кличко на площади в Гамбурге, где собралось более тысячи людей, покорил сердца немецких журналистов.


Соответствующий пост жена Виталия Кличко опубликовала на своей странице в Instagram, где процитировала известного политического деятеля из Индии:

Реклама

"Мы все можем внести свой вклад. Выступая против войны и отстаивая мир каждый оставшийся нам день. Мир со всеми нами. "Нет пути к миру. Мир – это путь", – Махатма Ганди"




В статье упоминают и Виталия Кличко, который продолжает выполнять свои функции мэра столицы Украины. Киевская власть готовится к обороне города, вокруг которого продолжаются бои с русскими оккупантами.