Яремчук провів найкращий матч у свої 26 років: відео феєрії

Роман Яремчук феєрить / Фото: Reuters

27 листопада основному форварду збірної України Роману Яремчуку виповнилося 26 років. І те, що він видав у неділю, 19 грудня, можна назвати найкращим перформансом у виконанні футболіста після того, як він подорослішав на рік.

Читайте також: Зінченко побив в Англії рекорд двох тисячоліть

Реклама

Бенфіка за допомогою Романа Яремчука розгромила Марітіму – 7:1. При цьому українець забив сам та віддав гольову передачу на Рафу Сілву.

Це перші результативні дії ексдинамівця у чемпіонаті Португалії з 25 вересня – тоді він зробив дубль у ворота Віторії Гімараєш (3:1).

ГОЛ ЯРЕМЧУКА

Реклама

АСИСТ ЯРЕМЧУКА

Якщо врахувати, що 8 грудня Яремчук своїм голом засмутив Динамо у ЛЧ, то можна стверджувати, що після тривалої гольової мовчанки Роман наприкінці року знову ожив.

Реклама

"Я задоволений усім, включаючи роботу нападників", – сказав після розгрому Марітіму тренер Бенфіки Жорже Жезуш.

Чемпіонат Португалії. 15 тур

Бенфіка – Марітіму – 7:1

Голи: Нуньєс (3, 18). Жільберто (34), Сілва (48), Яремчук (57), Рамос (78), Сеферович (90+1) – Аліпур (81)

Яремчука замінили на 77-й хвилині за рахунку 5:0

Додамо, що Бенфіка Романа Яремчука набрала у чемпіонаті Португалії 37 очок і перебуває на третьому рядку в турнірній таблиці, відстаючи на чотири бали від Порту та Спортинга.