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Я завжди рівнявся на Шеву! Легендарний француз присвятив пост українцеві

Андрій Трофімов
28 січня, 12:29
Чемпіон світу-2018 Олів'є Жиру згадав голи Андрія Шевченка за Мілан. Француз влітку підписав контракт з італійським клубом

Шевченко був кумиром для Жиру / Фото: Колаж: Сьогодні

Нападник Мілана та збірної Франції Олів'є Жиру в соцмережах опублікував пост, присвячений Андрію Шевченку.

"Я завжди рівнявся на Шеву. Я також пишаюся тим, що я росо-нері. Працюй і вір", – написав у Instagram Жиру, додавши відео, як радіє Шевченко після голів у складі Мілана.

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Цікаво, що як гравці Шевченко та Жиру перетиналися на Євро-2012. Тоді збірна України поступилася Франції – 0:2 на груповому етапі.

А як тренер національної команди восени 2020 року Шевченко поступився Франції – 1:7. Тоді два голи у наші ворота забив Жиру.

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Нагадаємо, що зараз Андрія Шевченка хочуть бачити у збірній Польщі. Але розпочати свої обов'язки українець поки не може, адже пов'язаний контрактом з Дженоа.