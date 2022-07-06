Я скоро повернуся в дупу! Футболіст чесно анонсував приїзд до Росії

Помилка футболіста розвеселила вболівальників / Фото: Колаж: Сьогодні

Півзахисник московського Спартака Крістофер Мартінс Перейра припустився курйозної помилки при заяві про швидке повернення в клуб. Раніше гравця Спартака не взяли на чемпіонат світу.

Мартінс анонсував повернення до Росії, опублікувавши пост у соціальних мережах. Однак спочатку люксембурзький півзахисник припустився помилки в повідомленні, написавши "Я скоро повернуся в дупу", але потім швидко виправив пост на "Я скоро повернуся назад".

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Імовірно, Мартінса підвів гугл-перекладач.

Мартінс перейшов до Спартака у січні 2022 року. Минулого сезону 25-річний люксембурзький півзахисник взяв участь у 10 матчах РПЛ, забив один гол та віддав одну результативну передачу. З 2014 року Мартінс викликається до збірної Люксембургу.

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Нагадаємо, що капітан московського Спартака Георгій Джикия приїхав на тренування на Волзі, оскільки спонсор команди забрав у футболістів іномарки.