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Олександрія --
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Дніпро-1 --
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Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
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Челсі --
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Баварія --
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Зеніт --
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Реал --
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Манчестер Сіті --
Брюгге --
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Я дуже злий! Луческу розніс Динамо в пух і прах

Олег Люлька
30 жовтня, 16:59
Незважаючи на виграш матчу чемпіонату України у Маріуполі з рахунком 3:2, головний тренер киян розгромив своїх футболістів за непрофесійність

Мірча Луческу / Фото: Reuters

Давно Мірча Луческу не був таким лютим, як після суботнього матчу УПЛ із Маріуполем. Динамо виграло у гостях 3:2, але при цьому пропустило у компенсований час, давши шанс супернику врятувати, здавалося, безнадійну зустріч.

"Я дуже злий на гравців, команду. І нині, і в попередньому матчі з Маріуполем на Кубок повелися як любителі, а не професіонали".

"Могли закінчити і 5:1, і 6:1, але замість того, щоб забивати і контролювати хід гри, розслабилися, грали як хотіли, кожен тягнув ковдру на себе, кожен хотів забити. Як наслідок, вийшло те, що вийшло, – нервове завершення".

"Ми мали багато моментів, але кожен трактував їх так, як хотів, і трактував неправильно. Було багато егоїзму з боку моїх гравців. Ми розберемося із цим".

Мірча Луческу / Фото: Reuters

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"Також незадоволений гравцями, які виходили на заміну. Вони були надто розслабленими. Нам не вдалася гра", – розкритикував Луческу свою команду в ефірі каналів Футбол 1/2/3.

При цьому Луческу не пов'язує розслабленість своїх гравців у Маріуполі з тим, що вони вже подумки були в майбутньому поєдинку Ліги чемпіонів з Барселоною 2 листопада.

"У кожного матчу своя історія, кожна зустріч важлива по-своєму", – каже Мірча.