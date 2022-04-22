"Я не політик, нічого не знаю": як виглядають відмазки росіян на прикладі скривдженого спортсмена

Андрій Рубльов хоче грати у теніс, доки його армія знищує Маріуполь / Фото: Getty Images

Російські спортсмени продовжують страждати через війну, яку їхня країна розв'язала проти України. Цивілізований світ поступово захищає себе від будь-яких представників фашистської Росії, накладаючи на них санкції та дискваліфікації.

Нещодавно жертвами політики Путіна стали тенісисти. Організатори Вімблдону заборонили спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у тенісному турнірі . Це не дозволить приїхати двом гравцям з ТОП-10 рейтингу АТР – Данилу Медведєву та Андрію Рубльову.

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При цьому самі росіяни, звичайно, намагаються виправдатися, щоб брати участь в Вімблдоні. Андрій Рубльов висловив свою версію, чому він не повинен бути забанен на турнірі Великого Шолома.

"Я нічого не знаю, не читаю новин і не стежу за ними. Я важко працюю для того, щоб грати в теніс, це моя робота. У мене немає освіти, тому я спробую пояснити так, як я відчуваю. не знаю розумних слів, особливо у такому серйозному питанні. Вчора у нас був дзвінок між кількома гравцями та Вімблдоном. Ми просто поговорили про ситуацію та про те, яке рішення ми могли б знайти. Причини, через які нам дали бан, вони не мають сенсу, навіть немає логіки. Я б зрозумів, якби бан тенісистів із Росії та Білорусі хоч на половину відсотка призвів до якихось змін. Але це нічого не приведе і нічим не допоможе. Це є повна дискримінація нас. Думаю, це більша пропозиція британського уряду".

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При цьому Рубльов заявив, що готовий віддати всі призові людям та дітям, які постраждали від війни. На його думку, це може допомогти зупинити війну (слово, яке сам Андрій, звичайно, уникав і не вимовляв).

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