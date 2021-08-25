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Я не з таких! Зірка українського спорту відмовилася від російського громадянства

Олександр Трикіша
25 серпня, 18:08
Знаменитій українській шаблістці Ользі Харлан надходила пропозиція перейти виступати за іншу країну, але наша олімпійська чемпіонка відмовила!

Ольга Харлан відмовилася від російського громадянства / Фото: FIE

Дев'ять років тому з пропозицією змінити громадянство до Харлан звернулися з Росії. Але сама спортсменка пішла на принцип і відмовилася.

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"Тому що я не уявляю, як буду фехтувати за іншу країну з іншим прапором, в іншій команді. Фехтувати проти своєї команди. Ось така я принципова.

Хоча, давайте бути чесними, умови у нас не дуже. Комусь легко це зробити, він розуміє, що там буде краще. Я не з таких", – зізналася Харлан в інтерв'ю tribuna.ua.

Ольга є олімпійською чемпіонкою 2008 року, бронзовою медалісткою Олімпіади-2012 і срібною та бронзовою призеркою Олімпіади-2016.

Крім цього, українка шість разів ставала чемпіонкою світу і вісім разів перемагала на чемпіонаті Європи, а ще вигравала Європейські ігри-2015.

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