Я не из таких! Звезда украинского спорта отказалась от российского гражданства

Ольга Харлан отказалась от российского гражданства / Фото: FIE

Девять лет назад с предложением сменить гражданство к Харлан обратились из России. Но сама спортсменка пошла на принцип и отказалась.

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"Потому что я не представляю, как буду фехтовать за другую страну с другим флагом, в другой команде. Фехтовать против своей команды. Вот такая я принципиальная. Хотя, давайте быть честными, условия у нас не очень. Кому-то легко это сделать, он понимает, что там будет лучше. Я не из таких", – призналась Харлан в интервью tribuna.ua.

Ольга является олимпийской чемпионкой 2008 года, бронзовой медалисткой Олимпиады-2012 и серебряной и бронзовой призеркой Олимпиады-2016.

Кроме этого, украинка шесть раз становилась чемпионкой мира и восемь раз побеждала на чемпионате Европы, а еще выигрывала Европейские игры-2015.