12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

"Я не хочу війни": український біатлоніст – про можливий напад Росії

Любомир Луканюк
12 лютого, 14:10
Артем Прима під час виступів на зимових Олімпійських іграх стежить за новинами з України, яка готується до вторгнення російської армії

Артем Прима слідкує за подіями в Україні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Дедалі частіше у світі говорять про можливий напад Росії на Україну. Потенційна війна обговорюється на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Ми вже писали, що нашого біатлоніста Дмитра Підручного турбує ситуація вдома: "Кожної хвилини Росія може напасти на Україну".

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Також дуже переживає і Артем Прима, який сьогодні показав 15-й результат у спринті.

"Звичайно, дуже хвилююся. Вся ця ситуація чіпляє за душу. Це моя країна. Тут живуть мої рідні. Постійно дивлюся новини. Спілкуюся з сім'єю. І як кожна людина – не хочу війни. Ніхто не хоче війни", – сказав нам Артем.

Вчора, до речі, Владислав Гераскевич у прямому ефірі показав на весь світ плакат: "Ні війні в Україні".

Владислав Гераскевич став героєм України на Олімпіаді в Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

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