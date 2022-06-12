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"Я не плакатиму, я мужик". Бущан з гумором подякував Пятову за роки у збірній

Сергій Шаховець
12 червня, 14:31
Легендарний воротар збірної України Андрій Пятов завершив виступи за головну команду країни

Бущан із гумором подякував Пятову за кар'єру у збірній / Фото: Колаж: Сьогодні

Переможний матч національної команди України проти Вірменії (3:0) став останнім у формі збірної для 37-річного воротаря Андрія Пятова.

На рішення легендарного голкіпера відреагували його партнери по команді. Уродженець Одеси Георгій Бущан з гумором прокоментував завершення кар'єри у збірній Пятова.

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"Дякую за чудову історію у збірній. Все решта ти знаєш", – написав голкіпер Динамо у Instagram і додав веселий мем.

Зазначимо, що Андрій Пятов у складі збірної України провів 102 поєдинки, з яких 47 він відстояв на "нуль". За цим показником Пятов вийшов на перше місце, обігнавши Олександра Шовковського (46).

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Наступний матч збірна України проведе 14 червня. У Лодзі команда Олександра Петракова прийме ірландців. Поки що "синьо-жовті" у двох іграх Ліги націй здобули дві перемоги.