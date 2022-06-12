"Я не буду плакать, я мужик". Бущан с юмором поблагодарил Пятова за годы в сборной

Бущан с юмором поблагодарил Пятова за карьеру в сборной / Фото: Коллаж: Сегодня

Победный матч национальный команды Украины против Армении (3:0) стал последним в форме сборной для 37-летнего вратаря Андрея Пятова.

На решение легендарного голкипера отреагировали его партнеры по команде. Уроженец Одессы Георгий Бущан с юмором прокомментировал завершение карьеры в сборной Пятова.

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"Спасибо за отличную историю в сборной. Все остальное ты знаешь", – написал голкипер Динамо в Instagram и добавил веселый мэм.

Отметим, что Андрей Пятов в составе сборной Украины провел 102 поединка, из которых 47 он отстоял на "ноль". По этому показателю Пятов вышел на чистое первое место, обогнав Александра Шовковского (46).

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Следующий матч сборная Украины проведет 14 июня. В Лодзи команда Александра Петракова примет ирландцев. Пока же "сине-желтые" в двух играх Лиги наций добыли две победы.