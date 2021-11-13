Я люблю Росію, покличте до збірної! Колишній тренер Динамо принижується заради роботи

Рауль Ріанчо проситься у збірну Росії
Ріачно навіть встиг попрацювати у тренерському штабі збірної України, після чого несподівано пішов до московського Спартака – спочатку асистентом, а потім виконувачем обов'язків головного тренера.
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Але з 2018 року, коли він залишив російський клуб, Ріанчо перебуває без роботи.
У недавньому інтерв'ю іспанець почав розхвалювати гру збірної Росії та прямим текстом попросився до тренерського штабу Валерія Карпіна.
"Збірна Росії демонструє фантастичну гру. Впевнений, що команда Карпіна полетить до Катару. З Хорватією, звісно, буде складно, але я не сумніваюся в успіху Росії".
Хочу звернутися до Валерія Георгійовича: "Карпіне, поклич мене до збірної! Ми виграємо ЧС у Катарі, я люблю Росію".
У збірній Росії всі 11 гравців – великі професіонали своєї справи. Я заздрю вашому головному тренеру", – цитує Ріанчо bookmaker-ratings.