13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
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Я люблю Росію, покличте до збірної! Колишній тренер Динамо принижується заради роботи

Олександр Трикіша
13 листопада, 14:04
Іспанський тренер Рауль Ріанчо, який працював у тренерському штабі Сергія Реброва в Динамо, зізнався в любові до Росії заради отримання там роботи

Рауль Ріанчо проситься у збірну Росії

Ріачно навіть встиг попрацювати у тренерському штабі збірної України, після чого несподівано пішов до московського Спартака – спочатку асистентом, а потім виконувачем обов'язків головного тренера.

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Рауль Ріанчо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Але з 2018 року, коли він залишив російський клуб, Ріанчо перебуває без роботи.

У недавньому інтерв'ю іспанець почав розхвалювати гру збірної Росії та прямим текстом попросився до тренерського штабу Валерія Карпіна.

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"Збірна Росії демонструє фантастичну гру. Впевнений, що команда Карпіна полетить до Катару. З Хорватією, звісно, буде складно, але я не сумніваюся в успіху Росії".

Хочу звернутися до Валерія Георгійовича: "Карпіне, поклич мене до збірної! Ми виграємо ЧС у Катарі, я люблю Росію".

У збірній Росії всі 11 гравців – великі професіонали своєї справи. Я заздрю вашому головному тренеру", – цитує Ріанчо bookmaker-ratings.