Я люблю Росію, покличте до збірної! Колишній тренер Динамо принижується заради роботи

Рауль Ріанчо проситься у збірну Росії

Ріачно навіть встиг попрацювати у тренерському штабі збірної України, після чого несподівано пішов до московського Спартака – спочатку асистентом, а потім виконувачем обов'язків головного тренера.

Читайте також: "Терпіти це не можна було": Суркіс розповів, чому звільнив Ріанчо з "Динамо"

Реклама

Рауль Ріанчо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Але з 2018 року, коли він залишив російський клуб, Ріанчо перебуває без роботи.

У недавньому інтерв'ю іспанець почав розхвалювати гру збірної Росії та прямим текстом попросився до тренерського штабу Валерія Карпіна.

Реклама

"Збірна Росії демонструє фантастичну гру. Впевнений, що команда Карпіна полетить до Катару. З Хорватією, звісно, буде складно, але я не сумніваюся в успіху Росії".