13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
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Я люблю Россию, позовите в сборную! Бывший тренер Динамо унижается ради работы

Александр Трикиша
13 ноября, 14:04
Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший в тренерском штабе Сергея Реброва в Динамо, признался в любви к России ради получения там работы

Рауль Рианчо просится в сборную России

Риачно даже успел поработать в тренерском штабе сборной Украины, после чего неожиданно ушел в московский Спартак – сначала ассистентом, а затем исполняющим обязанности главного тренера.

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Рауль Рианчо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Но с 2018 года, когда он покинул российский клуб, Рианчо находится без работы.

В недавнем интервью испанец принялся расхваливать игру сборной России и прямым текстом попросился в тренерский штаб Валерия Карпина.

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"Сборная России демонстрирует фантастическую игру. Уверен, что команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России.

Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: "Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию".

В сборной России все 11 игроков – великие профессионалы своего дела. Я завидую вашему главному тренеру", – цитирует Рианчо bookmaker-ratings.