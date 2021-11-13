Я люблю Россию, позовите в сборную! Бывший тренер Динамо унижается ради работы

Рауль Рианчо просится в сборную России
Риачно даже успел поработать в тренерском штабе сборной Украины, после чего неожиданно ушел в московский Спартак – сначала ассистентом, а затем исполняющим обязанности главного тренера.
Читайте также: "Терпеть это нельзя было": Суркис рассказал, почему уволил Рианчо из "Динамо"
Но с 2018 года, когда он покинул российский клуб, Рианчо находится без работы.
В недавнем интервью испанец принялся расхваливать игру сборной России и прямым текстом попросился в тренерский штаб Валерия Карпина.
"Сборная России демонстрирует фантастическую игру. Уверен, что команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России.
Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: "Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию".
В сборной России все 11 игроков – великие профессионалы своего дела. Я завидую вашему главному тренеру", – цитирует Рианчо bookmaker-ratings.