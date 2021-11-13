Я люблю Россию, позовите в сборную! Бывший тренер Динамо унижается ради работы

Рауль Рианчо просится в сборную России

Риачно даже успел поработать в тренерском штабе сборной Украины, после чего неожиданно ушел в московский Спартак – сначала ассистентом, а затем исполняющим обязанности главного тренера.

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Рауль Рианчо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Но с 2018 года, когда он покинул российский клуб, Рианчо находится без работы.

В недавнем интервью испанец принялся расхваливать игру сборной России и прямым текстом попросился в тренерский штаб Валерия Карпина.

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"Сборная России демонстрирует фантастическую игру. Уверен, что команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России.