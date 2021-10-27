27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Я думаю про вбивство Усика! Боксер зробив сенсаційне зізнання

Андрій Трофімов
27 жовтня, 11:39
Ентоні Джошуа набридло бути скромним і боксер показав настрій на бій з Усиком. Британець назвав реванш війною

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа розлючений тим, що програв Олександру Усику свої пояси.

Британський боксер дав інтерв'ю каналу IFL TV, у якому не вибирав виразів.

Реклама

Читайте також: Пристрасть Усика: які машини розбивав і купував боксер

"Я задовбався вже програвати! З мене вистачить! Це війна і я вийду на ринг вбивати Усика. Ось такий потрібен настрій. Не треба більше скромності.

Я думаю про вбивство Усика. Хочу зробити йому боляче. Розмазати по канвасу. Я розлютований. Я закипаю, просто кажучи про це", – показав свій настрій Джошуа.

Раніше престижне видання The Ring представило оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій. Джошуа не потрапив до десятки найкращих, а ось Усик розташувався на другому місці.

Реклама

Раніше ми публікували рейтинг найкращих боксерів за версією ESPN так у ньому Циганський король виявився вищим за Усика.

Читайте також: