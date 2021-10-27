Я думаю про вбивство Усика! Боксер зробив сенсаційне зізнання

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа розлючений тим, що програв Олександру Усику свої пояси.
Британський боксер дав інтерв'ю каналу IFL TV, у якому не вибирав виразів.
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"Я задовбався вже програвати! З мене вистачить! Це війна і я вийду на ринг вбивати Усика. Ось такий потрібен настрій. Не треба більше скромності.
Я думаю про вбивство Усика. Хочу зробити йому боляче. Розмазати по канвасу. Я розлютований. Я закипаю, просто кажучи про це", – показав свій настрій Джошуа.
Раніше престижне видання The Ring представило оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій. Джошуа не потрапив до десятки найкращих, а ось Усик розташувався на другому місці.
Раніше ми публікували рейтинг найкращих боксерів за версією ESPN так у ньому Циганський король виявився вищим за Усика.
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