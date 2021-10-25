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6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
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"Я думаю про вас досить часто": Кличко зворушливо звернувся до померлого тренера

Андрій Трофімов
25 жовтня, 23:35
Легендарний боксер згадав свого знаменитого наставника Емануеля Стюарда, який помер дев'ять років тому

Володимир Кличко і Емануель Стюард у 2012 році / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко в річницю смерті свого тренера Емануеля Стюарда, написав зворушливий пост в соцмережах.

"Я думаю про вас досить часто. Поминаю вас в день, коли вас не стало. Спасибі, Емануель Стюард, за час, проведений разом. Спасибі за те, що ви були моїм наставником і заохочували мою любов до цього чудового виду спорту – боксу" , – залишив повідомлення в Instagram Кличко.

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Стюард став тренером Кличка в важкий період для Володимира, коли після низки невдалих поєдинків він ледь не завершив кар'єру.

Під керівництвом американця Кличко-молодший вийшов на новий рівень, ставши домінувати в суперважкій вазі. Зупинити переможний хід українця зміг тільки Тайсон Ф'юрі в 2015 році.

У жовтні 2012 року Стюард помер після тривалої боротьби з раком. За свою кар'єру він попрацював з такими боксерами як Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Хуліо Сезар Чавес, Оскар де ла Хойя.

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