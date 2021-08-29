Підривав, вбивав, сів на 84 роки! Іспанський терорист бореться за медалі Паралімпіади

Себастьян Родрігес - виграв 15 медалей Паралімпійських ігор

На Паралімпійських іграх в Токіо за збірну Іспанії з плавання виступає 64-річний Себастьян Родрігес. Людина з унікальною історією.

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У 1980-х роках Родрігес був учасником ГРАПО – групи патріотичного антифашистського опору першого жовтня. Це іспанська ліворадикальна організація міських партизанів, створена для боротьби з диктаторським режимом Франсиско Франко. Вона сумно прославилася своїми терактами.

У 1984 році Себастьяна Родрігеса заарештували і посадили на 84 роки за підриви і вбивство.

Відсидівши шість років Родрігес разом з іншими засудженими влаштував голодування, яке тривало 432 дні. Себастьян був єдиним, хто вижив після голодування, але у нього віднялися ноги.

У 1994 році Себастьяна Родрігеса достроково звільнили як безнадійно хворого. А в 1996 році він зайнявся плаванням. І добився приголомшливих результатів, вигравши за кар'єру вісім золотих, три срібних і чотири бронзові медалі Паралімпійських ігор!

"Я є прикладом того, що помилки можуть привести вас до досягнення цілей і допомогти іншим не робити їх. Я не претендую на те, щоб бути зразковим, я просто вчуся на досвіді минулого, живу сьогоденням і працюю на майбутнє", – говорить Родрігес.

У Токіо-2020 Себастьян поки не виграв медалей, але 1 вересня він стартує на своїй коронній дистанції – 50 метрів вільним стилем.