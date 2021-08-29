Взрывал, убивал, сел на 84 года! Испанский террорист борется за медали Паралимпиады

Себастьян Родригес - выиграл 15 медалей Паралимпийских игр

На Паралимпийских играх в Токио за сборную Испании по плаванию выступает 64-летний Себастьян Родригес. Человек с уникальной историей.

Смотрите также: Таблица медалей Паралимпийских игр в Токио

В 1980-х годах Родригес был участником ГРАПО – группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября. Это испанская леворадикальная организация городских партизан, созданная для борьбы с диктаторским режимом Франсиско Франко. Она печально прославилась своими терактами.

В 1984 году Себастьяна Родригеса арестовали и посадили на 84 года за подрывы и убийство.

Отсидев шесть лет Родригес вместе с другими осужденными устроил голодовку, которая длилась 432 дня. Себастьян был единственным выжившим после голодовки, но у него отнялись ноги.

В 1994 году Себастьяна Родригеса досрочно освободили как безнадежно больного. А в 1996 он занялся плаванием. И добился потрясающих результатов, выиграв за карьеру восемь золотых, три серебряных и четыре бронзовые медали Паралимпийских игр!

"Я являюсь примером того, что ошибки могут привести вас к достижению целей и помочь другим не совершать их. Я не претендую на то, чтобы быть образцовым, я просто учусь на опыте прошлого, живу настоящим и работаю на будущее", – говорит Родригес.

В Токио-2020 Себастьян пока не выиграл медалей, но 1 сентября он стартует на своей коронной дистанции – 50 метров вольным стилем.