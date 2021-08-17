Чи вийде Шахтар в груповий раунд Ліги чемпіонів? Букмекери дали відповідь

Роберто Де Дзербі залишився останній крок, щоб вивести Шахтар в групу ЛЧ / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар проведе перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2021/2022. Суперником донецької команди стане французький Монако. Онлайн-трансляція матчу Монако – Шахтар пройде у нас на сайті.

Поєдинок пройде в Монако на стадіоні "Луї II". Початок – о 22:00 за київським часом. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

На думку експертів, фаворитом матчу є Монако. Коефіцієнт на успіх підопічних Ковача становить 1.68. Для порівняння на перемогу донеччан коефіцієнт 5.10, на нічию – 4.05. Що ж стосується виходу в груповий раунд, то тут також більше шансів у Монако – 1.57 проти 2.51 на Шахтар.

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Донецька команда успішно стартувала в новому розіграші Ліги чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі двічі здолала Генк в 3 раунді кваліфікації з однаковим рахунком (2:1). Тепер же до виходу в групу залишився один крок.

Суперник в раунді плей-офф випав непростий. Монако став бронзовим призером Ліги 1 в минулому сезоні, а в нинішньому вже встиг впевнено пройти у кваліфікації Спарту (2:0 і 3:1).

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Влітку команда Ніко Ковача не сильно змінилася. Із втрат можна відзначити хіба що відхід Балло-Туре в Мілан, а з трансферів на вхід виділяється купівля гравця збірної Нідерландів Мирона Боаду, а також оренда кіпера Баварії Александера Нюбеля.

Монегаски вже встигли відіграти два тури в новому сезоні чемпіонату Франції. Вийшло не дуже вдало. Після домашньої нічиї з Нантом (1:1) підопічні Ковача поступилися на виїзді Лорьяну (0:1).

Склад Шахтаря на матч проти Монако:

Історія зустрічей. Шахтар і Монако провели два очних матчі в далекому 1979 році. Тоді команди зустрілися в 1 раунді Кубка УЄФА та обмінялися домашніми перемогами (2:1 в Донецьку і 2:0 в Монако). Далі пройшли монегаски.

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже канал MEGOGO Футбол 1. Старт прямої трансляції – о 20:25.