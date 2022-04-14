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Найвища справедливість! Україна замінила Росію на чемпіонаті світу з волейболу

Павло Василенко
14 квітня, 19:44
У рашистів відібрали світову першість, а збірну забанили. Тепер Сербія, Туніс, Пуерто-Ріко зіграють на ЧС-2022 проти України

Україна їде на чемпіонат світу / Фото: Федерація волейболу України

Чоловічий чемпіонат світу з волейболу цього року пройде з 26 серпня до 11 вересня. І на ньому виступить збірна України. Сьогодні наша команда одержала відповідний лист від Міжнародної федерації.

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Українці замінять на цьому етапі збірну Росії. Саме в РФ мала пройти світова першість. Але Путін напав на Україну і рашистам уже не радіють у світі. У країни відібрали ЧС-2022 та вигнали збірну з міжнародного співтовариства.

Місце Росії зайняла Україна, повідомляє ФВУ. Вона гратиме у групі А.

Груповий етап ЧС-2022 з волейболу:

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  • Група А: Україна, Сербія, Туніс, Пуерто-Рико.
  • Група B: Бразилія, Японія, Куба, Катар.
  • Група С: Польща, США, Мексики, Болгарії.
  • Група D: Франція, Словенія, Німеччина, Камерун.
  • Група E: Італія, Канада, Туреччина, Китай.
  • Група F: Аргентина, Іран, Нідерланди, Єгипет.

Дві найкращі команди з кожної групи та чотири найкращі з команд, що посіли треті місця, виходять до фінального раунду.