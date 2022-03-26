Вирвалися з пекла! Заради збірної України воротар ризикував життям

Писаренко вирвався з рашистської окупації / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Збірна України з хокею візьме участь у чемпіонаті світу (перший дивізіон), який стартує за місяць у Польщі.

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Підготовку до турніру наша команда проводитиме в угорському Мішкольці. Дізнавшись про це, туди вирішив їхати воротар Дніпра та національної команди Сергій Писаренко.

Була лише одна загвоздка. Він перебував у Херсоні, де вже була російська армія.

"Ніяких зелених коридорів не планувалося і не було, тому разом із моїм партнером по Дніпру Кирилом Бондаренком побудували маршрут і одного разу сказали собі – пора діяти, щоб вирватися з пекла, – розповідає Сергій. – У машину Кирила закинули баули з формою і помчали путівцями. У районі Миколаєва потрапили під обстріл, але проскочили і залишилися цілі".

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"Нам із Бондаренком пощастило, що вискочили з тимчасово підконтрольної військам РФ території на світанку і нас не повернули. Хоча я знаю, що за тим самим маршрутом до і після було зафіксовано розстріли мирних громадян. Їхали повз спалену техніку, тіла загиблих. Жахливе видовище", – цитує Писаренка ФХУ.

Хокеїсти дісталися Одеси, а вже звідти Писаренко поїздом доїхав до Мукачевого, а потім перетнув угорський кордон і дістався до табору національної збірної України.