"Вилила десять літрів сліз!" Зізнання секс-символу України на Олімпіаді

Красуня Юлія Левченко поділилася емоціями після восьмої сходинки у стрибках у висоту, де бронзову медаль здобула її співвітчизниця Ярослава Магучіх

Левченко стала в Токіо восьмою / Фото: Reuters

На Іграх у Токіо Юлія Левченко повторила свій найкращий результат сезону – 196 см – але цього вистачило лише для восьмого рядка.

Виграла тут Марія Ласіцкене з ОКР (204 см), другою стала австралійка Нікола Макдермотт (202 см), лише третьою – фаворитка змагань українка Ярослава Магучіх (200 см), а четвертою – її співвітчизниця Ірина Геращенко (198 см).

"Це був дуже складний сезон. Я дуже щаслива, що взагалі потрапила на Олімпійські ігри. Спасибі всім за підтримку. На мене ніхто не тиснув. Я реально отримувала задоволення. Всіх люблю", – виплеснула емоції після свого восьмого місця Юлія Левченко в коментарі UA:Перший

Нагадаємо, по ходу сезону у Юлії Левченко була травма, також вона перехворіла на COVID.

"Рік дуже жахливий, не побоюся цього слова. Я робила все, що могла, я працювала з повною віддачею. Але так склалося під час сезону, що не змогла реалізувати все, що напрацювала. Я, вочевидь, десять літрів сліз вилила за цей рік. Але так буває", – зізналася Юлія

При цьому на питання, чи виступатиме на Олімпіаді-2024 в Парижі, Левченко кивнула головою і сказала: "Спасибі!"

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