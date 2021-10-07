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Вирахували! Футболіст збірної України зізнався в участі в договірному матчі

Андрій Трофімов
7 жовтня, 13:42
Максим Калиниченко розповів про матч зі своєю участю, в якому його команді здали гру за виживання – все було дуже комічно

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

Колишній півзахисник збірної України, Дніпра і Спартака 42-річний Максим Калиниченко, який у 2014 році завершив кар'єру гравця, зробив щиросерде зізнання – він брав участь у договірних матчах.

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Калиниченко описав усе в подробицях у себе в Telegram.

"Я брав участь у договорняках (кажу тільки, про які знаю) двічі. Це було на зорі моєї футбольної кар'єри і не було пов'язано з іграми на тоталізаторі, про них тоді ще, слава Богу, не знали. Один взагалі не пам'ятаю, а ось другий закарбувався в пам'яті, як трохи комічний", – розповідає Максим

"Нам потрібна була тільки перемога, боролися за виживання. І начебто всі все знають, все нормально, правда, забити не можемо. І тут гравець суперника метрів з 40 як дав прямісінько в павутину, воротар тільки очима провів..."

"У всіх легка паніка, триває середина другого тайму. А тут по ходу п'єси з'ясовується, що воротарю суперників теж нічого не сказали і той тягне все, як востаннє. З горем навпіл один забили, я забив"

"Але потрібен ще, а воротар уже просто дістав! Вже кінець матчу скоро, нервують усі, включаючи суддів, а зробити нічого не вдається, все, як на зло, через одне місце... Виручив аут неподалік від воріт. Захисник, який мене "опікав", мені прямим текстом каже: "Біжи!" І відкриває шлях до штрафного майданчика. Я біжу, мені кидають аут, а мій "опікун" валить мене ззаду"

Максим Калиниченко грав з Шевченком на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

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"Пенальті! І тут з'ясовується, що ніхто не горить бажанням бити цей пенальті, адже там воротар, який "не знає"

"Забили ми те пенальті... Гіршого настрою після перемоги і забитого гола у мене не було ніколи... Ну і преміальних, звісно, ніхто за цю "гру" не пропонував", – додав Калиниченко, але що саме за матч це був, не сказав.

Проте уболівальникам-статистикам не склало труднощів вирахувати "договірняк". З описом, зробленим Калиниченком, повністю збігається матч чемпіонату України Дніпро – Миколаїв (2:1) 31 травня 1999 року.

Дніпро у тій зустрічі пропустив на 70-й хвилині, за три хвилини Калиниченко зрівняв рахунок, а в кінці гри Олег Шелаєв з пенальті приніс господарям перемогу.

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