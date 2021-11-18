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27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
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Викидали людей, забирали автомобілі та їхали: футболіст застав весну-2014 у Донецьку

Андрій Трофімов
18 листопада, 19:58
Український футболіст Володимир Польовий згадав події весни 2014-го у Донецьку, коли владу у місті захопили бойовики

Володимир Польовий згадав події 2014-го

На той момент Польовий виступав у складі донецького Металурга, який вже припинив своє існування.

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"Коли це все починалося, у нас був тренер із Росії і один гравець теж – Ташуєв та Безліхотнов. Вони питали, що це взагалі і як.

Я казав, що все нормально, кілька днів побуде і все завершиться. Мені так здавалося, бо як це взагалі могло статися?!", – зізнався Польовий, який зараз виступає в запорізькому Металурзі.

Футболіст згадував, що події у місті почалися навесні: бойовики почали захоплювати облдержадміністрації, ставити блокпости, влаштовувати перестрілки.

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"Пам'ятаю свій останній момент у Донецьку. О шостій ранку ми виїхали з бази Металурга у бік Дніпра чи Запоріжжя. Нас зупинили, перевірили, запитали куди – ми сказали, що спортсмени, на збори, і поїхали.

Те, що було потім, розповідали хлопці – не дуже приємні спогади. Згадувати таке страшно і не хочеться.

Вже потім пішло: просто посеред білого дня викидали людей із машин, забирали автомобілі та їхали – і все. Нічого не пояснювали, хай у машині на той момент жінки, чоловіки, діти, це нікого не цікавило", – згадував ті події футболіст в інтерв'ю fanday.net.