Викидали людей, забирали автомобілі та їхали: футболіст застав весну-2014 у Донецьку

Володимир Польовий згадав події 2014-го
На той момент Польовий виступав у складі донецького Металурга, який вже припинив своє існування.
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"Коли це все починалося, у нас був тренер із Росії і один гравець теж – Ташуєв та Безліхотнов. Вони питали, що це взагалі і як.
Я казав, що все нормально, кілька днів побуде і все завершиться. Мені так здавалося, бо як це взагалі могло статися?!", – зізнався Польовий, який зараз виступає в запорізькому Металурзі.
Футболіст згадував, що події у місті почалися навесні: бойовики почали захоплювати облдержадміністрації, ставити блокпости, влаштовувати перестрілки.
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"Пам'ятаю свій останній момент у Донецьку. О шостій ранку ми виїхали з бази Металурга у бік Дніпра чи Запоріжжя. Нас зупинили, перевірили, запитали куди – ми сказали, що спортсмени, на збори, і поїхали.
Те, що було потім, розповідали хлопці – не дуже приємні спогади. Згадувати таке страшно і не хочеться.
Вже потім пішло: просто посеред білого дня викидали людей із машин, забирали автомобілі та їхали – і все. Нічого не пояснювали, хай у машині на той момент жінки, чоловіки, діти, це нікого не цікавило", – згадував ті події футболіст в інтерв'ю fanday.net.