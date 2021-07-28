Обираємо найкращий гол 1 туру УПЛ. Комбінація Шахтаря, техніка Довбика, харківська гармата (відео)

Чемпіонат України почав дарувати вболівальникам круті голи вже з першого туру. Яке взяття воріт глядачам більше до душі?

Обираємо найкращий гол 1-го туру УПЛ

У понеділок підійшов до кінця 1 тур чемпіонату України 2021/2022. Вийшов він неповним, оскільки зустріч Миная та Динамо була перенесена на 11 серпня через неготовність закарпатців і прохання киян.

Тур подарував нам аж 16 голів, що в середньому більше двох очних ударів за матч. Лише поєдинок в Луцьку між Вересом і Колосом завершився нульовою нічиєю. Не бракувало й голів-красенів на вихідних. До вашої уваги – п'ятірка кращих взяття воріт 1 туру УПЛ.

Дмитро Криськів (Металіст-1925)

20-річний вихованець Шахтаря відмінно показав себе в першому турі і забив переможний м'яч для харків'ян. Підхопивши сферу на підступах до карного майданчика суперника, Дмитро смачно вистрілив в дальній кут. М'яч від стійки залетів у ворота Руху та подарував господарям першу перемогу в УПЛ.

Алан Патрік (Шахтар)

Донеччани могли б спокійніше здолати Інгулець, проте все ж дозволили петрівцям забити в кінцівці та програти мінімально. Отже, саме точний удар Алана Патріка став переможним для Шахтаря. Вийшов він красивим, оскільки бразилець відкрився під круту передачу Степаненка з глибини і в дотик пробив Гальчука.

Владислав Калитвинцев (Десна)

Ексгравець Динамо оформив дубль у ворота Чорноморця і обидва його м'ячі заслуговували б увійти в наш хіт-парад. Ми ж виділимо друге взяття воріт, адже у першому велика частка провини лежить на кіпері одеситів. Вже через п'ять хвилин після відкриття рахунку Влад опинився в потрібному місці перед майданчиком суперника і більярдним ударом в кут забив свій другий м'яч у грі.

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Іван Калюжний (Олександрія)

"Аграрії" несподівано здолали на виїзді Зорю і принесли першу перемогу для Юрія Гури в УПЛ. Єдиний м'яч у зустрічі забив Іван Калюжний в кінці першого тайму, завершивши зразкову контратаку гостей. Шикарний удар хавбека в кут воріт не залишив шансів воротареві Зорі.

Артем Довбик (Дніпро-1)

Як і Калитвинцев, форвард Дніпра-1 теж оформив дубль у першому турі і врятував свою команду від поразки. Якщо по другому голу Артема чимало претензій до судді, то в першому випадку нападник показав свою майстерність. Отримавши м'яч перед карним майданчиком, гравець збірної України майстерно хитнув опонента і точно пробив у дальній кут воріт. Браво!

Виберіть автора найкращого голу 1 туру чемпіонату України Дмитро Криськів (Металіст-1925) Алан Патрік (Шахтар) Владислав Калитвинцев (Десна) Іван Калюжний (Олександрія) Артем Довбик (Дніпро-1)

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