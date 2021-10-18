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Колос --
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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
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Ви бачили обличчя Усика після бою, а Джошуа його ледь бив! Що буде в реванші

Олександр Трикіша
18 жовтня, 11:40
Промоутер Едді Гірн очікує побачити в реванші проти Олександра Усика більш агресивного Ентоні Джошуа. Він упевнений, що британець зможе поліпшити свій результат

Джошуа хорошенько поколотив Усика / Фото: REUTERS

Ентоні Джошуа програв Олександру Усику бій за чотири чемпіонські пояси, але сторони вже оголосили про реванш. Раніше ми писали, що Джошуа змінить тренера перед реваншем з Усиком.

Поки Усик заліковує травму голову, Джошуа вже починає потихеньку готуватися до повторного бою. Едді Гірн впевнений, що в реванші буде зовсім інший результат.

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"Джошуа відпочиває, подорожує. Я думаю, ще один тиждень – і він почне підготовку. Він уже тренується. Я дзвонив йому сьогодні – він тренується, починає включатися на реванш", – розповів Гірн.

Джошуа перед боєм з Усиком / Фото: matchroomboxing

Також він додав, що хотів би побачити від Джошуа в реванші.

"Агресію. Повинні побачити безжалісність, інстинкти. Ви бачили обличчя Усика після бою. А він ледь доніс до нього удари.

Усик після бою з Джошуа / Фото: Reuters

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Ей Джей може завдати серйозної шкоди, але Усик – блискучий боєць. Потрібно перемкнутися. Я думаю, Джошуа здатний зробити зміни", – цитує промоутера vringe.com.

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