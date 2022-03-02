Ви – мої Герої! Андрій Шевченко подякував солдатам і розповів про свій фронт

Мама та сестра Шевченка залишилися у Києві / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Вчора перед стартом півфінального матчу Кубка Італії Мілан – Інтер (0:0, 20 квітня матч у відповідь) до глядачів з табло арени "Сан-Сіро" звернувся Андрій Шевченко. Він закликав підтримати Україну та зупинити війну.

Екстренер збірної України відповів на запитання в ефірі каналу "Україна 24".

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- Правда, що у футбольному світі стовідсоткова підтримка України?

– Моє звернення було до італійського народу. Клуб Мілан, у якому я грав, із задоволенням пішов назустріч. Ми маємо про це говорити у всьому світі. Я спілкуюся з багатьма телеканалами. Ми всі чудово розуміємо, яка величезна гуманітарна проблема зараз у нас в Україні. Чув, що люди не можуть виїхати. Я зараз на зв'язку з послами в Італії, Великій Британії, спілкуюся з Червоним Хрестом та фондами для перерахування грошей на закупівлю медикаментів та розміщення людей. Робитимемо марафони зі збору коштів. Ми повинні зробити все, щоб залучити фонди та забезпечити необхідним нашу країну.

- Що у футбольному світі говорять про майбутнє російської збірної?

- Санкції було введено. Це питання закрите. Росія не братиме участі в жодному турнірі, ні в футбольному, ні взагалі у спорті. Весь світ сьогодні від них відвернувся. Як можна підтримувати країну, яка веде відкриту війну?

- Ваші рідні у Києві, тримаєте зв'язок?

- Мої родичі, мама, сестра у Києві, і нікуди не поїдуть. Вони будуть там, за можливості допомагають, роблять все, що можна. Вони організовуються, йдуть в укриття, намагаються передавати їжу. Усі сьогодні переживають. Хочу подякувати всім солдатам, усім людям, які сьогодні захищають мою країну – ви мої Герої!

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