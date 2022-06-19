Другий раунд із зіркою НБА. Апетитна любителька купальників чекає на поповнення (фото)

Каролін Возняцкі готується знову стати мамою

Нещодавно українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила про вагітність. Спортсменка розповіла, що вона з Гаелем Монфісом чекають на народження доньки.

Інша відома тенісистка "кар'єру мами" розпочала ще раніше. На початку 2020 року Каролін Возняцкі покинула професійний спорт, а через рік народила доньку Олівію від відомого екс-баскетболіста Девіда Лі.

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Днями ж данка повідомила про готовність "до другого раунду". На своїй сторінці в Twitter дівчина розповіла, що пара знову чекає на поповнення.

Зазначимо, що за свою кар'єру Возняцкі виграла 30 титулів, здобувши перемогу на Australian Open-2018. За рік до цього данка перемагала на Підсумковому турнірі WTA.

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Також у 2010 році вона посідала перше місце у рейтингу WTA. За всю кар'єру вона виграла понад 35 мільйонів доларів призових.

До слова, Каролін виділялася не лише своєю грою. Спортсменка регулярно брала участь у яскравих фотосесіях. Також тенісистка не соромилася ділитися відвертими знімками у купальнику в соцмережах, заробивши загальне кохання.