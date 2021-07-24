Друге "золото" Китаю! Штангістка підняла в чотири рази більше за власну вагу

Чемпіонка Ігор - Хоу Чжихуей / Фото: Reuters
Перші медалі Олімпіади в Токіо розіграли у важкій атлетиці – на поміст вийшли жінки в найлегшій ваговій категорії до 49 кг. Олімпійською чемпіонкою тут стала 24-річна китаянка Хоу Чжихуей.
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Китайська спортменка підняла в сумі в чотири рази більше власної ваги – 210 кг (94 в ривку + 116 у поштовху), всі її результати стали олімпійськими рекордами. Другою стала Саїкхом Мірабал Чану з Індії (202 кг – 87 + 115), третьою – Айса Вінді Кантіка з Індонезії (194 кг – 84 + 110).
Штанга. Жінки. Категорія "до 49 кг"
- 1. Хоу Чжихуей (Китай) – 210 кг (олімпійський рекорд)
- 2. Саїкхом Мірабал Чану (Індія) – 202 кг
- 3. Айса Вінді Кантіка (Індонезія) – 194 кг
Нагадаємо, раніше на Олімпіаді розіграли перше "золото" Ігор. У стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів не було рівних іншій представниці Китаю – Цянь Ян, яка з олімпійським рекордом перестріляла Анастасію Галашину з ОКР.
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